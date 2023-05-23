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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور أكثر من 6 آلاف مواطن.. إتمام مراسم صلح بين عائلتين بإدفو

مراسم الصلح بين عائلتين
مراسم الصلح بين عائلتين بادفو
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وسط أجواء من العفو والتسامح، وبحضور أكثر من 6 آلاف مواطن أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو حضور مراسم الصلح بين عائلتى آل عباس مصرى بعزبة المصرى ، وآل نور بالدقاديق وذلك بقرية القارة بالكلح غرب التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى ، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة ، وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل نور بالدقاديق بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل عباس مصرى وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء ، مقدماً تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة .

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6 ألاف مواطن مراسم الصلح مركز إدفو أخبار محافظة أسوان