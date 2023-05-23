خارجية النواب: اجتماعات بنك التنمية الأفريقية ضرورية لتحقيق تطلعات شعوب القارة السمراء

علقت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بشرم الشيخ، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذا الاجتماع السنوي الهام على مواصلة مصر دعمها للنمو الاقتصادي للقارة الافريقية.

جاء ذلك تعقيبا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، منوهة دور بنك التنمية الأفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية".

وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص إن تأثيرات جائحة كورونا كان كبيرة على القارة الأفريقية حيث كان مزدوجا عليها،بخلاف الدول الأخرى التي واجهت الأزمة، موضحة أن القارة الأفريقية لم تكد تتعافى من هذا الفيروس لتحل عليها ازمة الحرب الروسية الأوكرانية وخلل سلاسل الامداد ونقصها، وبالتالي هذه الاجتماعات في غاية الأهمية من أجل تحقيق الاستفاقة لدول القارة السمراء.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري أهمية إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.