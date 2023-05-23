محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول مخطوط قبطي مجهول

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي خامس محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثالث عشر، بعنوان "مخطوط مجهول للبابا القبطي كيرلس بن لقلق عن مرتبة الأساقفة"، والتي يحاضر فيها الدكتور القس باسيليوس صبحي أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، في تمام الساعة 2.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات (C).

من المثير للدهشة أن تاريخ الكنيسة القبطية لم يُنشر كاملاً بعد، وذلك لعدم نشر النصوص التاريخية المُصاحبة والموازية لهذا التاريخ، خصوصًا النصوص التي تسجل عملية تكريس زيت الميرون المقدس وما يصحب ذلك من زيارات البطاركة للعديد من الأديرة والتجمعات الرهبانية والتي اقتصرت في إعداد الميرون على أديرة وكنائس الوجه البحري فقط.

وهذا التقليد المتوارث في الكنيسة القبطية أدى لتقدم وأفضلية أساقفة الوجه البحري على نظرائهم من أساقفة الوجه القبلي؛ في التكريس والتقديس وغيرها من المناسبات الكنسية.

وفي هذا الإطار يأتي موضوع محاضرة اليوم والتي تعد ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.