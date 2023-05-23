نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

واصل د.عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

وتفقد نائب رئيس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء لجان الامتحانات بكلية الآداب، بحضور د.عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأن د.عاطف حسين خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة خلال جولته بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد الاساتذة فى قاعات الامتحانات، والحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

