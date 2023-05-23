اعتداء مُدرب على والد لاعبتين في البطولة العربية للترايثلون بشرم الشيخ|شاهد

شهد اليوم الاخير للبطولة العربية والافريقية للترايثلون واقعة مؤسفة بعد تعدي احد المدربين على والد لاعبتين هما أيسل وأروى سامح احمد وشقيقتها اعتراضاً من المدرب على مشاركة اللاعبتين دون إذنه في البطولة مما اغضبه بشدة وخاصة بعد تتويجهما وفوزهما بأكثر من ميدالية .

وكانت الشقيقتان قد رفضا الاستمرار في التدريب مع المدرب المعتدي على ولادهما مما اغضبه وظل يطاردهم طوال الوقت ويهددهم بأبعادهم عن ممارسة اللعبة بكل الطرق .

ونجح موقع البوابة سبورت في الحصول على فيديو يثبت حقيقة الواقعة واعتداء المدرب من الخلف بمساعدة احد اصدقائه على والد اللاعبتان ورغم توسل الطفلتين ووالدتهما الا ان المدرب وصديقه وصالوا الضرب بقوة وتسببوا في اصابات بالغة لوالد اللاعبتنا .

وعلى الفوز تقدم والد أيسل واروي سامح احمد بشكوى رسمية للواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي للترايثلون وتعهد بالتحقيق الموسع مع المدرب وصديقه وتوعده بعقوبة صارمة في حالة اثبات صحة الواقعة.

وشهدت البطولة العربية والافريقية للترايثلون التى أقيمت على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ مشاركة مجموعة من البراعم الذين ظهروا بصورة رائعة ووضح مدى اصرارهم على المشاركة والتنافس رغم صغر السن وصعوبة السباقات .

وكان من أبرز المشاركين في البطولة الشقيقتان ايسل سامح احمد واروى سامح احمد وحققت ايسل المركز التالت في البطولة العربية وكأس مصر ترايثلون كما حصدت ايسل المركز الثالثة والميدالية البرونزية في البطولة الافريقية وكأس مصر لـ اكواثلون، بينما حققت اروى سامح احمد صاحبة الـ 8 سنوات المركز الاول وحصدت كاس مصر في سباق اكواثلون، والمركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة الافريقية

وسيطر نجوم منتخب مصر للترايثلون على المراكز الاولي خلال منافسات البطوله العربيه للناشئات.

وفازت ليلي حاتم لاعبة المنتخب الوطنى بالميدالية الذهبية وحصدت سلمي محمد المركز الثاني والميدالية الفضية وحصدت ريهام حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى مستوى في منافسات البطوله العربيه للترايثلون للناشئين فاز لاعب منتخب المغرب بدر سوان بالميدالية الذهبية وحصد لاعب منتخبنا الوطنى مهند الشافعي المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفاز سيف عايد لاعب منتخب مصر بالميدالية البرونزية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة كأس افريقيا والبطولة العربية للتراثليون، إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.