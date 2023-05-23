شهادة ميدبنك الثلاثية ذات العائد المتغير للأفراد بسعر تنافسي

أعلن ميدبنك، عن عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء التجزئة المصرفية من الأفراد بعائد متغير 18.25% شهري و 18.5٪ ربع سنوياً.

وتهدف الشهادة الثلاثية المتغيرة إلى جذب أكبر عدد من الأفراد سواء عملاء حاليين أو عملاء جدد لتشجيعهم على استثمار اموالهم بعوائد مرنة.

ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك، وبإجراءات مبسطة وسريعة. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيهاً مصرياً، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي.

وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: إن الشهادة الثلاثية المتغيرة تأتي في إطار حرص البنك على التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية، وتنويع قاعدة عملائه وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، بما يحقق آمال وطموحات المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.

ويتبع ميدبنك استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.