الحوار الوطني.. المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نصدر 500 مليون قطعة سنويا بتكلفة 5 دولارات للقطعة

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك ٨ صعوبات نواجهها ونتمني أن تتكاتف معنا الدولة، مضيفة: نقوم بتصدر ٥٠٠ مليون قطعة ملابس سنويا بتكلفة ٥ دولارات للقطعة .

وأضافت خلال كلمتها بلجنة الصناعة لمناقشة “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: ”عندنا رسوم صناعية لا تقل عن ١٦٪ يتم تحصيلها حتي يتم شحن المنتج للخارج .

وطالبت لويس، برد الأعباء لهذا القطاع، والبحث مع البنك المركزى إمكانية تقليل تأمين الصادرات، وإعادة النظر فى بعض الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن المراكز التعليمية الفنية الصناعية ليس لها قرار أن تكون مراكز إنتاجية ، لان قرار إنشائها مراكز تدريبية فقط، ويجب أن تمنحها التدريب والإنتاج.

وعلق بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا إن رد أعباء الصادرات ليس منحة وليس دعم.