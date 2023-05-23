محافظ البنك المركزي: نسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء

قال حسن عبدالله رئيس البنك المركزي المصري ورئيس مجلس المحافظين الأفريقيين، نستهدف أن تثمر الاجتماعات عن خارطة طريق لآليات النقاش والتفاوض حول وضح الحلول لمشكلات القارة الأفريقية.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، هناك اهتمام إقليمي ودولى مشترك لدعم تمويل مواجهة التغيرات المناخية عبر البنوك المختلفة وذلك يأتي في ظل اضطرابات سياسية ووزمات تزايد على دول القارة مع تراجع حجم المساعدات الدولى مما يؤدي إلى تراجع قدرة الدول على تنفيذ خطتها التنموية ومنها البعد البيئي.

وأوضح أن حجم التدفقات المالية والدولية بلغ 30 مليار دولار وهو لا يتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب فى ظل ضعف موازنات الدول ومن ثم نسعي لدعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر قيام المؤسسات المالية الدولية بمساعدة دول القارة وزيادة التمويل لتشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء.

كما دعا مؤسسات التمويل الدولية، لتجنب الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه أموالهم إلى الاستثمارات منخفضة التكلفة.