احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح الملعب القانوني لميت أبو غالب في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب ، وذلك بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

حيث اطلعت " المحافظ " على مخطط تنفيذ الملعب و خطة تشغيله ، وأيضًا جميع الأنشطة التى يقدمها المركز لأبناء المدينة.

وأوضحت " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئةالابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية و قاعات للأنشطة ومعامل ، واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصل ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصل .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، و الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة ، كما أكدت أنه تم إفتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام.