العرض المسرحي "قلب الجبل" يناقش قضية الثأر بثقافة سوهاج

شهد مسرح قصر ثقافة طهطا، ليلة جديدة من العرض المسرحي "قلب الجبل" لفرقة طهطا المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور حول فكرة العرض حول قضية الثأر والعادات والتقاليد وتقبل المجتمع للغجر، حيث يناقش بشكل عام قضايا الثأر وتوابعها، فضلًا عن قضية المواطنة وتقبل الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات من خلال تقبل مجتمع القبيلة للغجر ونظرتهم لهم وتتسارع الأحداث في صراع درامي مشاهده في العرض بين الخير والشر.

قدم العرض أمام لجنة المشاهدة المكونة من أمل ممدوح، مجدي عبد الظاهر، د. أحمد خليفة، إكرامي إسماعيل، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

عرض "قلب الجبل" تأليف على عثمان، ألحان يوسف شعبان، أشعار محمد كمال، سينوغرافيا أبو بكر مظهر، مخرج منفذ إكرامي الفاوي، وإخراج مصعب صبري، بطولة رانيا مجدي، ياسر عطية، ريموندا بولس، نانسي جميل، طاهر محمد، ويستمر العرض بمسرح القصر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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