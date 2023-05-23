وزارة الرياضة تحذر من صفحات تستغل اسمها في تضليل الشباب

حذرت وزارة الشباب والرياضة، من التعامل مع الصفحات غير الرسمية للوزارة، بعد ملاحظة قيام عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقي رحلات الشباب، دون سند قانوني لمالكيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تضليل الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الوزارة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وإغلاقها ومحاسبة من يقوم علي العمل بها.

وجددت الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو واتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية.

كما حذرت كافة الشباب والرواد والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة بما فيها الرحلات، بعدم الانسياق والاشتراك في المواقع الإلكترونية المجهولة أو صفحات فيس بوك غير تابعة للوزارة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي:

*البوابة الإلكترونية:

https://www.emys.gov.eg/ar

*الفيس بوك :

https://www.facebook.com/emysofficial

*إنستجرام:

https://instagram.com/emys.official

*تويتر :

https://twitter.com/emysofficial