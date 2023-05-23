محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان ومواصلة دعم المطبخ الدائم

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر .

وفى هذا الإطار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة عصام نحمده ، والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الأخوة السودانيين بحى الصداقة الجديدة ، والصداقة القديمة ، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وقد تم دعم هذه القوافل بكافة السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين ، وتلبية إحتياجاتهم من السلع المختلفة .

ولفت إلى أن ذلك تكامل مع قيام منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقطاع الخاص بمواصلة تجهيز الوجبات الساخنة والجافة داخل المطبخ الدائم بالموقف البرى الدولى بكركر ، بجانب تقديم الدعم النفسى على المعابر البرية فى أرقين وقسطل .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى دراو المركزى ، والتى إستهدفت إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لحوالى 3 ألاف مريض على أيدى 33 طبيب فى التخصصات العلاجية المختلفة وذلك بالتعاون بين حزب حماة الوطن ، ومؤسسة " روتار إكت كمبيت " بالإسكندرية .

وكلف مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بإستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بشوارع قرى وادى كركر ، وخاصة قرى ( 3 و 4 و 5 ) لتسهيل حركة المترددين على هذه القرى .

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