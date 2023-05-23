في يومها الرابع.. وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء مطروح، حيث تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الرابع بعدد من اللجان بإدارة النجيلة غرب المحافظة، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان.

حيث أدى الطلاب الامتحان في الجبر والإحصاء فترة أولى لمدة ساعتين، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وجاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها لمسئولي اللجان الامتحانية والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار مدير المديرية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح أفادت أن العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بكافة اللجان البالغ عددها ١١٧ لجنة تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

كما تابع وكيل تعليم مطروح لجنة مدرسة الرينيسانس، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية فترة ثانيه لمدة ساعتين، حيث تفقد وكيل الوزارة اللجان الامتحانيه وأشاد بالانضباط داخل اللجان موجها الشكر لرئيس اللجنة والملاحظين.

وفى ذات السياق، تابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية منذ الصباح الباكر و من خلال غرفة العمليات بديوان عام تعليم مطروح انتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة وتسليم مظاريف الأسئلة لكافة اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت مناسب وكذلك تواجد كافة المتابعين لاعمال الامتحانات داخل اللجان المكلفين للعمل بها.

وأكد شحاتة، استمرار متابعاته المفاجئة للعملية الامتحانية بأرجاء مطروح لرصد مسار الامتحانات وتوافر المناخ التربوي المناسب بها، مشيرًا إلى أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأخلال بأعمال الامتحانات بكل حسم وحزم وفق اللوائح الوزارية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون على أى شخص يحاول الاخلال بأعمال الامتحانات، مشدداً على جميع المشاركين فى العملية الامتحانية سواء معلمين أو طلاب بعدم حيازة الهاتف المحمول داخل مقار اللجان منعا للمسائلة القانونية.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام العملية الامتحانية

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام العملية الامتحانية

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