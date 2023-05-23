الحوار الوطنى.. حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم، التى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أمام تحدى كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، مايلى:

١. إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقا للواقع الحقيقي واستغلال الأراضي المخصصه للصناعة وتقييم ماهو مستغل منها بالإنتاج، مع حتميه ربط إعاده الترخيص بالإنتاج الفعلي المناسب لماهو مخصص من أراضي.

٢. تفعيل قانون هيئه الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول علي تراخيص.

٣. تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزي باتخاذ مايلزم نحو توفير نقد أجنبي مرتبط بالإنتاج الفعلي.

٤. تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ اجراءات حمايه المنتج المحلي من المنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات.

٥. تخفيف الأعباء الحكوميه علي كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية.

٦. حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعايه الدولة لهم.

٧. خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار.

٨.اتخاذ الاجراءات التشرييعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز.

٩.الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.

١٠ تشجيع الاستثمار المحلي وربط التعليم الفني بالصناعة والتدريب .