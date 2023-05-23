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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة بمشروع الجبانات

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ الخاصه بالأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم والتى تنفذها المحافظة بإشراف مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية تصل الي  ٢١٢ مليون جنيه وقد تم إجراء القرعة العلنية عليها خلال الفترة الماضية وذلك لتسليمها لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الرابعة تضم اربع قطاعات وتضم عدد ٤٦٠٢ مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م مشيراً أنه تم رصف الطرق الرئيسية للقطاعات بالطبقات الاسفلتية وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الجانبية .
وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال  المتبقيه ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة موجهاً مديرية الإسكان بعدم استلام بعض المدافن الا فى حالة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها.

كما وجه المحافظ برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الاسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الانترلوك  بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف امطار بالإضافة إلى رفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.

ورافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات بالمحافظة.

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