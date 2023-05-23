نائب رئيس جامعة القناة يستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، الموافق 23 مايو، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية سامي عبد الحليم .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور ببحث سبل التعاون بين نادي العاملين بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة؛ لتفعيل الأنشطة الرياضية-أ.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن تطوير نادي العاملين بالجامعة بغرض إنشاء نادي رياضي اجتماعي للعاملين، لافتاً إلى أن النادي يضم مساحات خضراء وحمام سباحة وملعب خماسي وقدم، مما يؤهله ليكون نادي متكامل .

وأضاف " عبد النعيم " أن تطوير النادي يأتي في إطار جهود تطوير الجامعة؛ لتلبية رغبات واحتياجات العاملين بالجامعة وأبنائهم في مزاولة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن رؤية التطوير تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملين اجتماعياً و رياضياً .

ومن جانبه - رحب سامي عبد الحليم بالتعاون مع الجامعة لتطوير نادي العاملين، مشيداً بدور الجامعة المجتمعي البارز فى محافظة الإسماعيلية، بل وإقليم القناة وسيناء ، مضيفاً أن التعاون بين الجانبين مستمر من سنوات طويلة.