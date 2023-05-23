بالصور.. القباج تقدم عرضا عن "بناء الدولة والإنسان نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عرضا حول " بناء الدولة وبناء الإنسان .. نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وذلك خلال جلسة العمل الأولي "نحو تمويل التنمية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي" ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

ويقام الاجتماع تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.