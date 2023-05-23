إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بعيد ميلادها بفقرات وسهرات متنوعة

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد ميلادها يوم الثلاثاء المقبل والموافق 30 مايو والتي تتضمن الفترات والفقرات والسهرات التالية :

أيام في الشرق :

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والإذاعيين الذين شاركوا وتعاملوا مع لإذاعة الشرق الأوسط سواء من خلال البرامج التي قدموها أو الدراما التي تعاونوا فيها مع الإذاعة أو من خلال استضافتهم علي هواء الشرق الأوسط مثل : د. عمرو الليثي – الكاتب الصحفي راجي عامر – السيناريست ايمن سلامه .

ستوديو 13 بالأرقام :

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات متنوعه من خلال استخدام رقم 13 بكل اشكاله مثل رقم 3 ، رقم 1، رقم 13 وهكذا لتكوين اسئلة والعاب مع المستمعين والنجوم مثل :

رقم 1 أو مره شاركت فيها علي هواء الشرق الأوسط

رقم 3 اكثر 3 برامج قديم وجديد كان لهم تاثير في حياتك

رقم 13 رقم حظك وهل له دلالات اخري عندك

ملوك الدراما :

فترة مفتوحة تتضمن مسلسلات إذاعة الشرق الأوسط الشهيرة والمتميزة من بدايتها وحتي احدث المسلسلات انتاجا من خلال مسابقة مع المسلسل مع اهداءات للأغاني التي يطلبها المستمعون

الشرق تالنت شو Talent show

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع مذيعي الشرق عن مواهب يتمتع بها المذيع الي جانب عمله في الإذاعة مثل الغناء – الكتابة الأدبية – الرسم – التمثيل وغيرها .

أولها شرق :

فترة مفتوحة تتضمن ما قدمته إذاعة الشرق الأوسط وكان لها السبق فيه مثل :

إسماعيل ياسين في إذاعة الشرق الأوسط لأول مره

قصه العميل 1001 تم تقديمها دراميا لأول مرة

المطربة لطيفة تقوم بالتمثيل في الإذاعة لأول مرة

برامج تعليم اللغة الإنجليزية لأول مره في الإذاعة

رسائل المهرجانات الفنية

مع اجراء حوارات مع الإذاعي عبد الحميد سعيد والإذاعي امام عمر واجراء حوارات مع النجوم الذين شاركوا في الاعمال الإذاعية مثل هاني شاكر- لطيفة – صفاء أبو السعود

ضحك السنين :

فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع رسام الكاريكاتير عمرو فهمي لرسم صورة كاريكاتير باسمه لبرامج الشرق الأوسط علي مدار السنوات من خلال موضوع البرنامج واسمه نجومه

انا وانت والهوا تالتنا

سهرة تتضمن مسامع من اشهر برامج الشرق الأوسط وسهراتها المتميزة مثل سهرة الو – محمد أنور وسهرة ساعة زمان – امال العمدة وسهرة ساعة مع وغيرها من كنوز الشرق