وكيل التعليم بالجيزة في لجان الامتحانات بإدارة كرداسة

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، الندى للتعليم الأساسي، ناهيا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك بحضور نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة.

وقد أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وقد أثنى خلال زيارته، على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى.

كما أكد على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان كما اطمأن أيضًا على طلبة المنازل.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

كما تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190768 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98%.

هذا ولم ترد أي شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.