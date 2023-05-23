"نرعاك في مصر".. حملة ترويج للمشروعات السياحة العلاجية ببورسعيد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، في الموانئ للقادمين على المراكب السياحية ببورسعيد، وذلك استكمالًا لنجاحاتها المتزايدة يومًا بعد يوم في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى بدء الحملة الترويجية لمشروع "نرعاك في مصر" على السفينة السياحية Vaiking Mars، والقادمة من ميناء شرم الشيخ، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الحملة استهدفت القادمين على السفينة والتي تحمل على متنها 917 راكب و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى الترويج للخدمات الطبية والعلاجية والإمكانات الموفرة داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، ومضيفًا أن مستشفيات الهيئة تقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، كما أنها مجهزة بالعديد من الأجنحة الفندقية بأحدث التجهيزات العالمية.

وأضاف السبكي، أنه تم استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعمل جولات افتراضية للسائحين للتعرف على إمكانات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتجهيزاتها الطبية الهائلة، وخدماتها للسياحة العلاجية، ومدى مطابقاتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم قبل التعامل معها، مؤكدًا قدرات الهيئة على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع السبكي: أن العلامة التجارية "نرعاك في مصر" أثبتت قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المميزة للوافدين الأجانب بمعايير قياسية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قُدمًا في تنشيط ملف السياحة العلاجية وفق توجهات القيادة السياسية، باعتبار مصر أحد المراكز العلاجية الكبرى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على معايير الجودة العالمية، والتي أعادت وضع مصر على خريطة الصحة عالميًا بفضل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرعاية الصحية بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين والوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أهمية ترويج مصر كمقصد للسياحة العلاجية في مختلف دول العالم، مضيفًا أن المُضي قدمًا نحو وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بعمل أضخم منظومة علاج فندقي بمستشفيات الهيئة للمصريين والأجانب، والاستفادة المُثلى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية لتحقيق ذلك، وتابع: بمستشفيات الهيئة أحدث تجهيزات طبية، وأفضل كوادر طبية، واستعدادات مميزة لتنفيذ برامج السياحة العلاجية.