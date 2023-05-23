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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أستاذ إدارة أعمال: ٤٠٪؜ من الاقتصاد الأمريكي قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الاستقرار السياسي موجود ونحن نتحدث عن السياسة النقدية والمالية لابد من دمجهم على أن يكون هناك تناسق بينهم. 

وأضاف خلال جلسة الاستثمار بالحوار الوطني أن المستثمر لابد من تشجيعه ولابد من إزالة العقبات والتكاتف ثقافيا ونشجع السياسة المتوازنة الاقليمية، وسياسة نقدية متوازنة 

وأكد أن ٤٠٪؜ من الاقتصاد الامريكي قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن قرارات مجلس الاهلي للاستثمار مهمة وتحتاج عناية وسرعة التنفيذ وهذه مسئولية الجهات التنفيذية .   

الدكتور حسن عبدالمنعم جامعة عين شمس الاقتصاد الأمريكى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحوار الوطني