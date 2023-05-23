ضبط وإعدام 20 طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعليماته لإدارة مراقبة الأغذية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزقازيق، بمشاركة مدير الإدارة الصحية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة الزقازيق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط ١٨ طنا و٣١٠ كجم مخللات وملح طعام لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وإعدام ٢ طن و٣٠ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط وإعدام ٢٠ طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية

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