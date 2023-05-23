المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية بعنوان "على البر"

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بعنوان "على البر"، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

تهدف الحملة التوعية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتذاع يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاعلامية نشوى الحوفى وعضوة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات المتحركة يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة، وقد خصصت الحملة هاشتاج "على البر" ليكون شعار الحملة.

كما تهدف الحملة بشكل أساسي توعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيعها على التعامل السليم مع هذه القضية، حيث تلعب المرأة دورًا محوريا داخل الأسر، إلى جانب توعية الشباب وتشجيعهم على البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج، كما أن يرمز شعار "على البر" إلى بر الأمان الذي يأمل الإنسان اللجوء إليه والذي قد يتمثل في العائلة والوطن وكل ما يوفر له إحساس الأمان، حيث يتعين على كل فرد التفكير جيدا قبل اتخاذ قراراته التي قد تؤثر على الأسرة بأكملها، ولا سيما المرأة التي تلعب دورا هاما في استقرار أسرتها، كما يحتاج المرء أيضًا إلى إرشاد لتحقيق ما يصبو إليه من أماني وأحلام للارتقاء بمستوى معيشته ومعيشة أسرته، وكذلك إمداده بالمعلومات الصحيحة وتجنب تبادل المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير الشرعية ومخاطرها.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تحفيز تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بقري مختارة بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.