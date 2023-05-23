محافظ أسوان: استمرار التسجيل على موقع المشروعات الخضراء حتى 31 مايو الجارى

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إستمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية (https://www.sgg.eg) فى دورتها الثانية حيث يستمر التقديم بالمبادرة حتى 31 مايو الجارى .

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض ، ومن هذا المنطلق وجه رئيس الجمهورية بوضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

لافتاً إلى أن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية ( أونلاين) لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية للمبادرة ، وعلى أصحاب المشروعات الراغبين فى التسجيل بهذه المبادرة سرعة المشاركة فى هذه البرامج التدريبية طبقاً للجدول الموضح أمام كل برنامج ، وهى تضم البرنامج التدريبى " ريادة الأعمال الخضراء " ، والجهة المنفذة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويبدأ البرنامج فى 23 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً ، وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/6add37b2-59c0-4a18-8307-44923641d3cc@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، والبرنامج التدريبى الثانى " الماليات لغير الماليين " والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً وذلك على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/060484f9-ea60-4d68-a860-4b8f2b9e1de2@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، والبرنامج التدريبى الثالث (part 1) Smart building and sustainable building ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 25 مايو من الساعة 3 إلى 3.45 مساءاً على الرابط https://events.teams.microsoft.com/event/b1b0f784-338c-4a49-b78e-2dd4db50c48a@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، ثم البرنامج التدريبى الرابع " نموذج القيمة المقترحة ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "، ويبدأ البرنامج فى 28 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/5d69f91e-089c-44f9-9e3c-278fcb22c16d@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، أما البرنامج التدريبى الخامس فيرتكز على " مبادئ دمج تمكين المرأة وتكافؤ الفرص فى المشروعات الخضراء "، والجهة المنفذة " UN Women " ويبدأ البرنامج فى 29 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/15f079e1-0d00-4d94-bfe9-b23bc437a4cf@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، والبرنامج التدريبى السادس خاص بإدارة مشروعات ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 30 مايو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/76a0cb7d-3411-466c-8833-9b3315c0296e@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd

، يعقبه البرنامج التدريبى السابع عن " نموذج العمل الإدارى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 31 مايو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/fbbd6364-f78a-4b8a-a9c7-ed7792a7d90a@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، والبرنامج التدريبى الثامن عن " خطة العمل " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/e8f9b8a2-b1fe-45ea-ace8-5d5d4cb01e33@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، والبرنامج التدريبى التاسع عن Smart building and sustainable building (part 2) ، والجهة المنفذة Amazon ، ويبدأ البرنامج فى 1 يونيو من الساعة 3.15 مساءاً إلى 4 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/5bab45e4-cae7-452d-af04-a0ad0300d3cf@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، ثم البرنامج التدريبى العاشر عن Impact Management ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 5 يونيو من الساعة 4 إلى 6 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/8e9b7ead-3376-4bfc-a688-df63ba8afe95@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، يعقبه البرنامج التدريبى الحادى عشر عن " التكلفة والتسعير " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 6 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/986ebe4a-ed8e-45b7-8054-0834fff2b07c@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، ثم البرنامج التدريبى الثانى عشر " التسويق الإلكترونى " ، والجهة المنفذة " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، ويبدأ البرنامج فى 8 يونيو من الساعة 1 إلى 3 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/cacbda54-17a0-4806-8aa9-1e8288c2a04e@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، ثم البرنامج التدريبى الثالث عشر عن Business Plan ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 14 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/9e1ec1c9-500d-4583-b431-bb4b49a1e2a8@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd ، ويختتم بالبرنامج التدريبى الرابع عشر عن " " Design Thinking ، والجهة المنفذة " UNDP " ، ويبدأ البرنامج فى 15 يونيو من الساعة 5 إلى 7 مساءاً على الرابط : https://events.teams.microsoft.com/event/7f370b04-3b14-43e8-b3fc-5b730010409e@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd