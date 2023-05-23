الحوار الوطني|ممثل "مستقبل وطن": رؤيتنا في قطاع الصناعة أن تكون مصر الرائد بالمنطقة

قال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الهدف من رؤية الحزب في قطاع صناعة من ذلك أن تكون مصر الرائد في المنطقة.

وأشار “حلاوة” خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، ذلك مهد الطريق للنهضة، مما يغطي حاجة البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.

وأكد أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.

وتابع أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمحيات، والصناعات الهيدروجينية، وكذا التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية، وأهمية دعم المعارض، وتأهيل القوى البشرية وتأهليها لتكون أساس الصناعة، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، في التطوير الصناعي.