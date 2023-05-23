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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة المستجدات بتفعيل منظومة حوكمة أصول الدولة

جانب من اجتماع نائب
جانب من اجتماع نائب المحافظ
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عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة المحافظة فى مجال تفعيل منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وتناول الاجتماع الخطوات التمهيدية اللازمة لتفعيل منظومة حصر وإدارة الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها،والتي تستهدف  تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة،من خلال حصر كافة الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة، وتدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق منظومة إلكترونية " بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع: أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك الدولة، المهندس رامي رضوان مدير التخطيط العمراني، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، داليا على فبض مدير البوابة الإلكترونية.

التخطيط والتنمية الاقتصادية الأصول المملوكة للدولة التخطيط العمراني بني سويف بلال حبش