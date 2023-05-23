ضبط 2.5 طن ملح طعام فاسد في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحررت المحاضر الأتية :-

تحرير محضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، بأجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن.

تحرير محضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج.

تحرير محضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم.