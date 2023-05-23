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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة بطريق أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طفل في الثانية عشر من عمره مصرعه، بعدما صدمته سيارة بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بوقوع حادث بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة لطفل في الثانية عشر من عمره ومجهول الإسم والعنوان.

 وتبين أن سيارة مصرعه صدمته بالطريق بإتجاه أسيوط أمام بنزينه سويرس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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