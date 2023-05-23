يسري الشرقاوي: نحتاج لجودة التشريع.. ولدينا مشكلة في الهيكلة الإدارية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية.

وأضاف “الشرقاوي” خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي: أن هناك تميزا في مصر، حيث الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التي باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، بوجود جودة للتشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ واختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ واتخاذ القانون والتي تحتاج إلى توقبتا مبكرا، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في الهيكلة الإدارية والتعامل الإداري وآلية تنفيذ القرارات.

كما طالب أيضا بدراسة التنافسية وإعادة دراستها بشكل جيد، قائلا: “لدينا قصور في آليات الترويج، نحتاج إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل في الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول في المجتمع الدولي”.