إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه القاهرة قبل الكوبري العلوي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 9 أطفال.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .