ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه القاهرة قبل الكوبري العلوي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 9 أطفال.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حوادث الطرق في الفيوم حادث إنقلاب سيارة ميكروباص طريق أسيوط الغربي اخبار محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام