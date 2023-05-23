رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى حاكم طوكيو والسفير المصرى باليابان

قام الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بزيارة دولة اليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى والاكاديمى مع الجامعات اليابانية، وذلك خلال الفترة من ٨ مايو حتى ١٩ مايو الجارى وبصحبته وفد ضم كلًا من: الدكتور ماساكي سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية و الشئون الاقليمية، الدكتور اوكانو تاكاسي رئيس مكتب الجايكا بمشروع الجامعة المصرية اليابانية، دكتور مهاب حسام مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة، نهى عفيفي مدير مركز التكنولوجيا الابتكارية و تطوير الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية.

وخلال اليوم الاول للزيارة التقى الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية E-Just مع إيموتو ساشيكو نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية و نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حيث تم خلال اللقاء استعراض تطورات و ثمار التعاون والجهود المبذولة من جانب الجامعة مع الشركاء اليابانيين.

وأشاد رئيس الجامعة بدعم الجايكا للجامعة وتجهيزها معامل الجامعة بأحدث أجهزة تكنولوجيا في العالم، موضحًا أن بعض معامل الجامعة بها أجهزة لا مثيل لها بالشرق الأوسط.



كما استقبلت يوريكو كويكي حاكم محافظة طوكيو فى مكتبها الدكتور عمرو عدلي في حضور لفيف من مسئولين محافظة طوكيو ووفد الجامعة المصرية اليابانية ، حيث أشادت محافظ مدينة طوكيو بما حققته الجامعة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد رمز للتعاون بين حكومتي الدولتين المصرية واليابانية.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة المصرية اليابانية الشكر يوريكو، على دعمها الدائم للجامعة منذ نشأتها، و على الجهود المبذولة للتعاون بين الجامعة المصرية اليابانية و جامعة طوكيو متروبوليتان.

واختتم د. عدلي اليوم الاول في زيارته لليابان بلقاء مع السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو بحضور لفيف من كبار المسؤولين في السفارة المصرية بطوكيو وخلال اللقاء تم استعراض تعاون الجامعة المصرية اليابانية مع الجانب الياباني .