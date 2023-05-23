شون وصوامع البحيرة تستقبل 233 ألف طن قمح "صور"

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 منتمة في كافة الشون علي مستوي المحافظة، مشددة علي إلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف .

وأشارت نائب المحافظ، الى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد استقبلت 233 ألف طن قمح حتى صباح اليوم بتوريد آمس 8500 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 .

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.