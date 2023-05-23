بالفيديو.. تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المرحلة الثانية من المبادرة حتى تشارك المشروعات الفائزة في cop 28 في دبي، حيث تتضمن المبادرة 6 فئات، مثل المرأة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمرأة، وفي النسخة الماضية شارك 1000 مشروع يتبع المرأة.

وأضاف "بدر" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن التقديم للمشاركة في المسابقة إلكتروني ولا توجد أي أوراق او إلزام للمواطنين بالذهاب إلى بعض المقار الحكومية، وفي العام الماضي شارك أكثر من 6300 مشروع، وجرى اختيار 162 مشروع كرمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعرضناها على المستثمرين والأمم المتحدة.

وتابع، أنه تم اختيار 18 مشروعا حصلوا على جوائز مالية وكُرموا على المستوى الوطني وتمت دعوتهم إلى المشاركة في قمة المناخ كوب 27 استعرضوا مشروعاتهم في شرم الشيخ، وحصلت على تطوير وكتابة فنية، كما أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير تبنى 6 مشروعات، والبنك الدولي يعمل مع مشروعين والفاو يعمل مع مشروعين كما أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تعمل مع الـ3 مشروعات الخاصة بالمرأة، وبالتالي فإن المشروعات الفائزة ترجمت إلى أعمال، وبعض المشروعات بدأت من 4 ملايين دولار وأصبحت قيمتها 60 مليون دولار".