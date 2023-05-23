الحوار الوطني.. ممثل "المصريين الأحرار" يطالب بإدخال مستثمرين كبار في الاقتصاد المصري

قال محمد ماهر، ممثل عن حزب المصريين الأحرار، إن التطور الكبير في البنية التحتية وقوانين الاستثمار والتشريعات، أعطانا ميزة تنافسية ولكن نحتاج إلى تطوير بعض الأمور وخاصة تسهيلات للمستثمرين في مجالات السياحة والصحة والاستثمار في سيناء.

وطالب خلال كلمته بجلسة لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، بالعمل على إدخال مستثمرين كبار في الاقتصاد المصري حتى يضيفيوا ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

كما أكد ضرورة الاهتمام بدراسة التجارب الناجحة في الدول الأخرى، وإعطاء مزيد من الاهتمام بالاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي والصناعات الثقيلة والتكنولوجية بتوفير تسهيلات ومميزات للاستثمار في هذه المجالات.