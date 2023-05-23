رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدا ليبيا لبحث سبل التعاون في تعليم ذوى الإعاقة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور إسماعيل الهادي احميدة الملحق الثقافي الليبي، والدكتور عبد القادر يوسف إبراهيم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومريم سعيد صالح المشرف الأكاديمي على الطلاب الليبيين، لبحث سبل التعاون لتعليم الطلاب ذوى الإعاقة.

وأكد رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن الجامعة مؤسسة تعليمية رائدة ملتزمة بتوفير فرص التعليم العالي المتكامل والشامل لجميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب من ذوي الإعاقة ، فنحن نؤمن بأن كل فرد يستحق الحصول على فرصة تعليمية متساوية في بيئة جامعية تشجع على التفوق والتطور الشخصي.

وقال الدكتور السيد قنديل، إن الاهتمام بذوي الإعاقة على أولويات خطة جامعة حلوان من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

واستعرض قنديل خدمات مركز ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، حيث يعمل المركز لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية.

وشهد اللقاء تبادل الآراء والخبرات بين الوفد الليبي حول التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الاعاقة خاصةً في مجال التعليم، وأهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، كما تم تبادل الأفكار حول تطوير البرامج الأكاديمية والخدمات الداعمة للطلاب وتقديم الدعم الفني والتقني لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من فرص التعليم العالي.

من جانبهم، أعرب الوفد الليبي عن اهتمامهم الكبير بتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة حلوان، وأشادوا بجهود الجامعة في توفير فرص التعليم العالي للطلاب ذوي الهمم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية، حيث تم التطرق في الاجتماع إلى العديد من المبادرات المحتملة لتعزيز التعاون بما في ذلك تبادل الطلاب وتنظيم برامج مشتركة، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الطلاب ذوي الهمم وتعزيز فرصهم وإنشاء برامج تعليمية مخصصة، وتوفير الدعم الفني والتقني لهم.

وقدم الوفد الليبي الشكر لجامعة حلوان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، وأعربوا عن تطلعهم لتعميق العلاقات الأكاديمية بين البلدين.