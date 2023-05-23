اجتماع عاجل في الزمالك مع أوسوريو.. تعرف على السبب

تعقد اللجنة الفنية بنادي الزمالك، اجتماعًا عاجلًا مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بعد تعثر الفريق أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب الاجتماع مع المدرب الكولمبي، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لجنة الكرة بالزمالك تجتمع مع أوسوريو خلال ساعات لإقناعه بتغيير طريقة لعبه مع الفريق لعدم استيعاب اللاعبين لها».

أحمد حسن عبر فيس بوك

وأكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية، أن إدارة الزمالك تتعامل باحترافية شديدة جدا مع أوسوريو، المدير الفني للفريق، ويعمل بحرية، وبدعم كبير، وهناك جلسة مرتقبة مع المدرب من إدارة الزمالك، لتتم مواجهته عما حدث في 6 مباريات له مع الفريق.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقي هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.