الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري منصته بمعرض أبوظبي للكتاب 2023

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة عبر واجهات منصته التي يشارك بها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 عن الخدمات والإصدارات وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تحفل بها أجندته، وقد أطلع الزوار ورواد المعرض على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، وعلى خدماته الإلكترونية، وأهم وأحدث إصداراته التي تقدم المعلومة الموثقة للباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

ودعا “الأرشيف والمكتبة الوطني” جمهور الباحثين والمهتمين والشباب للتسجيل والمشاركة في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الحدث الأرشيفي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل؛ مشيراً إلى أبرز محاوره وأهمها، وفي مقدمتها السلام والتسامح، ثم المحور الثاني الذي يدور حول التقنيات الناشئة: السجلات والحلول الإلكترونية، ويتطرق المحور الثالث للمعرفة المستدامة والكوكب المستدام: الأرشيف والسجلات وتغير المناخ، ويعنى المحور الرابع بالثقة والأدلة، وهي من أولويات الأرشيف، واهتم المحور الخامس بالإتاحة والذاكرة، ويؤكد هذا المحور أن الأرشيف حق وليس امتيازاً.

ويبرز الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، مثل: طلب المواد الأرشيفية، والباقات الوطنية التعليمية، وتشخيص وضع الأرشيفات الحكومية، وإصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية، وطلب إتلاف الوثائق في أرشيفات الجهات الحكومية، وخدمة الاستشارات الفنية والإرشاد العلمي اللازم في التاريخ الشفاهي والأنساب، وتنظيم معارض الوثائق والصور التاريخية، ونشر الكتب والبحوث وأوراق العمل التي تُعنى بالتاريخ والتراث.

وتخصص منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً خاصاً للاستدامة، تبرز فيه اهتمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والقيادة الرشيدة التي سارت على نهجه، وإدراكهم لأهمية حماية البيئة ومواردها، بوصفها أمانة يجب الحفاظ عليها، ويبرز اهتمام الإمارات بالنهضة الزراعية والبيئية وتطلعاتها لزيادة مساحة الغطاء النباتي منذ تأسيسها.

وإلى جانب الصور التاريخية التي تزين منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي تعود لأرشيف الصور الخاص بالأرشيف والمكتبة الوطنية، فإن الإصدارات المهمة والحديثة تؤكد اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحفظ ذاكرة الوطن وتوثيقها في إصداراتها المتوالية، وتجذب المهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وفي مقدمة هذه الإصدارات: (زايد من التحدي إلى الاتحاد)، و(زايد والتراث) و(قصر الحصن) و(هكذا تحدثت فاطمة بنت مبارك)، و(ذاكرتهم تاريخنا)، و(أم كلثوم في أبوظبي)، و(الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة) و(ذكريات الإمارات)، ومجلدات يوميات الشيوخ... وغيرها.



إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية تستهوي رواد المعرض



المنصة تعلن عن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف



ركن الاستدامة في منصة الأرشيف والمكتبة الوطن