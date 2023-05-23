محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات والمهندس أشرف غزل رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالصندوق واللواء عماد السعيد رئيس شعبة إدارة المهندسين العسكريين لمشروعات المحافظة والمهندسة سوزان نادر منسق مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضارية.

وجاء ذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجاري تنفيذها بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح أحمد عطيه مسئول مشروع تطوير عواصم المدن بالإدارة المركزية للتخطيط بالديوان العام.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والعمل علي تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات المشتركة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة وسرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق والخدمات لتحقيق الاستفادة من مشروعي الحريري وكفر الحمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية أنه تم الانتهاء من حصر الإسكان الحكومي المتهالك بعدد 13 محافظة من ضمنهم محافظة الشرقية وتوفير أماكن بديلة لنقل المواطنين اليها والاستفادة منها في مشروعات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطى ثابته ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آليات التنسيق مع وزارة الري لإقامة 2 قاعدة للكوبري على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم محافظ الشرقية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرته للتطوير العمراني وعواصم المحافظات والمدن الكبرى من وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

001