وزير الرياضة يُنيب الفار لحضور مهرجان الاتحاد العام لشباب العمال

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، لحضور المهرجان السنوي لاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، والذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور السفير الأندونيسي دكتور لطفي رؤوف والملحق التجاري بسفارة أندونيسيا، بمشاركة أكثر من ٣ آلاف عضو من شباب الاتحاد العام لشباب العمال على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر المهرجان الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات الشبابية، النائبة مايسة عطوة والنائب هشام سويلم عضوا مجلس الشيوخ، اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، المهندس محسن عليوه مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل الفار أن وزارة الشباب حريصة علي التواجد الدائم فى هذه الأحداث وتقديم الدعم اللازم للكيانات الشبابية، مشيراً إلى إقامة المهرجان فى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أحد المنشآت التابعة للوزارة لما يمتلكه من منشآت شبابية ورياضية علي أعلي مستوي.

ومن جهته، أكد عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد، أن الهدف من المهرجان هو توضيح أعمال انشطة الاتحاد وتسليط الضوء علي المواهب الشابه، وفي اطار المهرجان تم افتتاح معرض الحرف اليدويه والتأكيد علي دور المرأه داخل الاتحاد ومشاركتها في فاعليات التعليم المدنى، ومن خلال المهرجان تم عرض فيديوهات توضيحيه للمشاركة ودعم الدولة المصرية من جميع فئات الشباب بما فيهم محاربي السرطان وذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن المهرجان حاز على إعجاب وإشادة السفير الأندونيسي بالكوادر الشبابية العمالية ودور الاتحاد في تنمية وتدريب وتمكين الشباب والظهور بالمظهر اللائق.