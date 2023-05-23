مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية بالشرقية

لقى شخص مصرعه إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بطريق كفر شلشلمون - أبوطبل، دائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" السيد س ك" 28 عاما جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، المحضر للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.