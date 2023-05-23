وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها المغربي لدعم التعاون وحفظ التراث

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية، على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة، الذي تُنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في مدينة سلا بالمملكة المغربية، لبحث سبل التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتراث بين البلدين.

وتناول اللقاء تكثيف التعاون ونقل الخبرات في مجالات الصناعات الثقافية، وحفظ التراث الثقافي، وتسويق المنتجات الثقافية،و تبادل المشاركات بين الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات والفاعليات الفنية.

وأكدت وزيرة الثقافة، قوة العلاقات بين البلدين حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن الثقافة والإبداع المغربي لهما حضور كبير في كثير من الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، من مهرجانات فنية، ومعارض الكتب، وملتقيات أدبية، مؤكدة أنالفترة المقبلةستشهد المزيد من الفعاليات المشتركة.

من جهته، قال بنسعيد، إن المغرب منفتح على مزيد من التعاون الثقافي مع مصر، وخاصة في مجالات الصناعات الثقافية، والاستثمار في القطاع الثقافي، وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي المادي واللامادي، مؤكدًا على ثراء الثقافة المصرية بما تملكه من إرث إبداعي وحضاري كبير.