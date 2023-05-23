الذهب يخسر 120 دولارا منذ أعلى مستوى سجله عند 2080 دولارا

تراجع الذهب من جديد في الأسواق العالمية ويقترب من مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة، وتركز الأسواق على محادثات سقف الديون الأمريكية وتصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت الذهب إلى الهبوط من جديد متخلياً عن أي دعم من أزمة الديون الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.7% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1958 دولار للأونصة ليشهد بهذا الذهب انخفاض لخمسة جلسات في 6 أيام، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون، ومنذ تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع هذا الشهر فقد أكثر من 120 دولار وانخفض بنسبة 5.9%، في ظل تزايد التوقعات أن التضخم الحالي في الولايات المتحدة يتطلب المزيد من عمليات رفع الفائدة وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم لحائزيه عائد مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.

لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومكارثي من التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين بشأن كيفية رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل 10 أيام فقط من تعثر محتمل يمكن أن يغرق الاقتصاد ولكن تعهدا بمواصلة الحديث.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أضافت إلى إلحاح الموقف بالقول إنه "من المحتمل جدًا" الآن أن ينفد النقد الكافي من وزارتها في أوائل يونيو.

بينما أشارت وكالة موديز العالمية أن تخلف الحكومة الامريكية عن السداد يمكن أن ينتج عنه خسارة أكثر من 7 مليون أمريكي لعملهم وخسائر تصل إلى 10 تريليون دولار من ثروة القطاع العائلي.

وبالرغم من التوتر المتعلق بمحادثات سقف الدين الأمريكي والذي كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن، إلا أن الذهب استمر في التراجع بشكل كبير خلال جلسة اليوم متأثراً بتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي.

صرح نيل كاشكاري رئيس الفيدرالي في مينيابوليس أنه على البنك الاستمرار في محاربة التضخم والذهاب بالفائدة بأعلى من 6% من أجل إعادة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%، وأشار رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن سوق العمل لا يزال قوي وأشار إلى ضرورة ارتفاع معدل الفائدة مجدداً بـ 50 نقطة أساس.

تداول الذهب على انخفاض منذ بداية الاسبوع متجاهلا مفاوضات سقف الديون المستمرة وفي المقابل استمر تركيز المعدن النفيس على التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والتي تتعارض مع فحوى خطاب رئيس البنك باول الأسبوع الماضي.

“الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين”

ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية والذي ارتفع اليوم بنسبة 0.2%.

المكاسب التي حققها الدولار تأتي في ظل زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات، خاصة مع عدم اليقين المحيط بأزمة سقف الديون، بالإضافة إلى تزايد التوقعات الخاصة بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جديد من قبل الفيدرالي، أو على الأقل استقرار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.

تسعير الأسواق لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حالياً إلى احتمال بنسبة 80.1% أن تستقر أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماع البنك في يونيو القادم، بينما تلاشت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن تجاهل الفيدرالي و أعضاؤه أي إشارة بخصوص خفض الفائدة.

وجد الدولار الدعم الكبير أيضاً من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 3.730%.

استقرار الدولار وتسجيله المزيد من المكاسب هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية سبب ضغط سلبي كبير على مستويات الذهب الذي تراجع بالقرب من مستوى الدعم الهام عند 1950 دولار للأونصة.

البنوك المركزية العالمية مستمرة في دعم الذهب

اشترى البنك المركزي البولندي 14.8 طن من الذهب في ابريل الماضي فيما يعد أكبر عملية شراء للبنك منذ يونيو 2019، ليرتفع احتياطي البلاد إلى 94.9 طن ذهب بقيمة تصل إلى 15.52 مليار دولار.

تأتي هذه الزيادة في احتياطات بولندا من الذهب ضمن خطة أعلن عنها رئيس البنك المركزي في 2021 تهدف لإضافة 100 طن إلى احتياطيها من الذهب استعداد للظروف الغير مواتية.

شراء البنوك المركزية للذهب يعد الداعم الأول لأسعار الذهب هذا العام، وفقًا لمجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية الأخرى التي اشترت الذهب في أبريل تشمل بنك الشعب الصيني بقيمة 8.1 طن، والبنك الوطني التشيكي بقيمة 1.8 طن، والبنك المركزي لمنغوليا بقيمة 1 طن.

أشار مجلس الذهب العالمي أيضاً أن تركيا تعد أكبر مشتري للذهب في 2022 ولكنها لجأت إلى البيع في شهر ابريل بقيمة 80.8 طن من الذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد للحد من الحاجة إلى استيراد الذهب.