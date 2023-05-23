ضبط عنصر إجرامي بحوزته ١٠٠ قرص مخدر بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض علي عاطل وبحوزته 100 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائه في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت وصلت معلومات سرية إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبحوزته (100 قرص مخدر متنوع- هاتف محمول). وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومصادرة المضبوطات.