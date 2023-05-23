هروب بغدودة.. الأب يكشف مفاجآت والاتحاد يرد.. والشباب والرياضة تُحقق| شاهد

واقعة مثيرة هزت اتحاد المصارعة المصري، إذ تفاجأ بهروب أحد لاعبيه أحمد فؤاد بغدودة، أثناء بعثة المنتخب بتونس.

اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، يبلغ من العمر 22 عام، ويدرس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، وقد تُوج بغدودة بفضية المركز الثاني بطولة إفريقيا 63 كجم.

وأغلق اللاعب بغدودة هاتفه ولم يستطع أحد التواصل معه، لكن اتحاد المصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي، لضمان استمرار اللاعب بصفوف منتخب مصر.

والد اللاعب خرج ورد على اتحاد المصارعة وكشف مفاجآت، قائلا: "أنا راجل بسيط سواق توكتوك وشقيان، وعندي غيره 2 أطفال وابني مش بياخد 7 آلاف جنيه.. ابني بقاله 12 سنة في الاتحاد مخدش جنيه، وبياخد 2200 جنيه من المشروع القومي للرياضة وأمتلك الايصالات.

وأضاف: "ابني تعرض لافتراءات ولا يحصل على 7 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد، متسائلا: عاوز تعمل بطل ومش بتديله فلوس؟! لو كان عاوز يهرب كان هرب من وقت كرواتيا ومعاه التأشيرة، ابني تعرض لمعاملة سيئة وضغوط كبيرة.. كفاية معاملة المدرب ليه اللي خلاه يلعب وهو مصاب.

وبدوره رد اتحاد المصارعة على والد بغدودة، قائلا: اللاعب كان يحصل على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد قبل خصم الضرائب، وكان عليه سُلفة 12 ألف جنيه وتم خصمها بعد فوزه ببطولة تونس وقد حصل على 2200 جنيه بعد حصده الميدالية الفضية، مشيرا إلى أن بغدودة كان يتسلم زيه كاملًا ولم يواجه أي تقصير من الاتحاد.

وعلقت وزارة الشباب والرياضة على لسان المتحدث الرسمي باسم ال الوزارة بشأن أزمة بغدودة: اللاعب يحصل على 8 آلاف مرتب شهري، وبغدودة معه تأشيرة «شينجن» سهلت سفره من مطار قرطاج إلى أوروبا، مؤكدا أن الوزارة تجري مع سلطات تونس تحقيقًا حول واقعة بغدودة.

وأوضحت الوزارة أن هناك 1600 لاعب ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، ويوجد 970 بعثة رياضية بمختلف الألعاب وحصلت على 1150 ميدالية.