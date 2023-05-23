محافظ القليوبية يناقش مبادرة التعلم مدى الحياة تمهيدا لتدشينها الخميس المقبل

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة إجراءات تنفيذ مبادرة التعلم مدى الحياة ووضع خطة محلية لتعزيز تعلم المبادرة والانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم التي تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدى الحياة للجميع عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.

وخلال اجتماع اليوم ناقش الهجان فكرة مشاركة القطاع الطبي الحر في التجربة عن طريق تشجيع المصانع لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية وتشغيل عدد من الشباب عن طريق العقود التأمينية المقدمة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شارك بالاجتماع أصحاب ثلاث مصانع بالقليوبية ممن يعملون في مجال تصنيع المستلزمات الطبية وبدأوا بالفعل في تشغيل أكثر من 200 شاب وشابة في مجال خياطة وتفصيل المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها الأطباء في غرف العمليات ومستلزمات الوقاية من العدوى وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج وزيادة فرص تشغيل العمالة ودفع عجلة الإنتاج المحلية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى توسعة حجم الإنتاج في قطاع صناعة المستلزمات الطبية ثم تستهدف المرحلة الثانية منها صناعة الزي المدرسي وبيعه بأسعار مخفضة وبجودة عالية في مدارس المحافظة بهدف التيسير علي المواطنين وأولياء الأمور.

وأشار الهجان إلى أن جائزة اليونسكو لمدن التعلم ليست جائزة من جوائز التميز فقط ولكن الغرض منها هو التأكيد على الجهود التي بذلت لتطوير مدينة في سبيل جعلها مدينة تعلم، لذا حرصت محافظة القليوبية على الانضمام للمسابقة العالمية وتكريس كافة جهودها في المنافسة للحصول على جائزة اليونسكو.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور شعبان وردة مدير العلاج الحر والاستاذة ولاء صلاح الدين مديرة التواصل المجتمعي والاستاذ محمد مرسي رئيس جهاز المشروعات وعدد 3 من رجال الأعمال أصحاب المصانع.