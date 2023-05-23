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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباكات متقطعة في الخرطوم

السودان
السودان
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على الرغم من الإعلان عن بدء سريان الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي بموجبها يتم وقف إطلاق النار بين الجانبين للبدء في الدخول في مسار تفاوضي، إلا أن اشتباكات متقطعة جرت بين الجانبين في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ودوت أصوات غارات جوية قام بها طيران الجيش السوداني على مواقع وتمركزات ومراكز تدريب قوات الدعم السريع بالخرطوم، فضلًا عن وقوع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع.

وكشف شهود عيان عن أن الاشتباكات والقصف الجوي وقع في العاصمة السودانية الخرطوم والضواحي الشمالية والشرقية لها، وكذلك عدة مناطق بجنوب العاصمة.

كما وقعت اشتباكات في مدينة الكترو وشارع الغابة وسط الخرطوم، وكذلك أم درمان وبحري.

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