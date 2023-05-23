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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد ماليزي يزور منطقة البهنسا الأثرية في المنيا

وفد ماليزي يزور منطقة
وفد ماليزي يزور منطقة البهنسا الاثرية بمركز بنى مزار بالمنيا
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استقبلت منطقة آثار البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء، وفدًا من دولة ماليزيا ، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الاسلامية القديمة ، وشمل برنامج الزيارة تفقد (منطقة السبع بنات - مسجد ومقام سيدى على الجمام وبعض مقابر الصحابة وشجرة السيدة مريم ).  

هذا وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ "البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

الط المنيا بني مزار بالمنيا رحلة العائلة المقدسة شجرة السيدة مريم البهنسا