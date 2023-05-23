"حقوق الملكية الفكرية" بمنتدى نقل الخبرة للعاملين بقصور الثقافة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، ثالث محاضرات المحور الخامس لمنتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، والمعني بالثقافة القانونية، والتي تقدم للعاملين بالهيئة عبر تقنية البث المباشر.

جاءت المحاضرة بعنوان "العولمة وحقوق الملكية الفكرية"، وتحدث بها مسعود المصري، استشاري الإدارة العامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، موضحا أهمية إرساء الحماية القانونية الدولية لحقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء كانت ملكية تجارية أو صناعية أو كانت ملكية أدبية أو فنية، وأن الاهتمام ازداد بهذا الموضوع مع توالي الثورات الصناعية والمعلوماتية وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تطورت، فكان من الضروري توسيع نطاق الحماية التي يتم توفيرها لهذه الجوانب بما يكفل استمراريتها وتطورها وتحقيق الدول المتقدمة والنامية لأقصى الاستفادة منها.

وأشار "المصري" إلى تعدد المجهودات الدولية الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى توحيد القواعد والأحكام القانونية وجعلها لا تختلف من بلد لآخر لتكون بمثابة نظام واحد عالمي يحكم هذه الحقوق في إيجاد نظام واحد لكل الدول دون تمييز رغم وجود اختلاف حقيقي بينها، فمنها دول متقدمة قادرة على المنافسة، وأخرى نامية لا تملك الاحتكار والمنافسة، وأضاف أن هذا يؤثر في شأن وحدة المعاملة، وقد قيل في الدفاع عن عولمة حقوق الملكية الفكرية ومصالح الدول النامية فتمكنها بذلك من تحقيق أهدافها بصفة خاصة في مجال نقل التكنولوجيا وتجنب دفع رسوم مرتفعة مقابل الانتفاع ببراءة الاختراع.

واختتمت المحاضر حديثه بتوضيح أن عولمة حقوق الملكية الفكرية لها وجهات إيجابية تستوجب تقبلها ووجهات سلبية ينبغي رفضها لدرك النقائص ومواكبة المستجدات.

فعاليات المنتدى تقام ضمن البرامج التدريبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، وكانت الهيئة عقدت أولى محاضرات المحور الخامس من المنتدى، والتي تناولت حقوق وواجبات الموظف العام بين قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعقدت المحاضرة الثانية بعنوان "أثر الثقافة القانونية في تنمية مهارات الموظف العام"، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من كوادرها في التخصصات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم ضمن برنامج فعاليات المنتدى، والتثقيف والتطوير الدائم لأداء للعاملين بها.