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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني| المقرر المساعد لـ"الصناعة": تطويع الاستراتيجيات مهم للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة التحديات

أحمد بهاء شلبي
أحمد بهاء شلبي
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تقدم أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة للحوار الوطني، كما أشاد بجهود مجلس الأمناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار. 

وأضاف "شلبي" في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة: "لدينا تحديات وقتية مثل توافر المواد الخام، وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوفر الأراضي الصناعية". 

وشدد "شلبي" على تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.   

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