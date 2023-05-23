مصرع طفل اصطدم به القطار بشبين القناطر

لقي طفل مجهول الهوية مصرعه، اليوم الثلاثاء، حيث صدمه قطار على مزلقان المرصفاوية، بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود من الأهالى بوقوع حادث على مزلقان المرصفاوية نتيجة اصطدام قطار بطفل ما أدى إلى وفاة الطفل.

انتقل اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي وقوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر وبالفحص تبين أن الطفل مجهول الهوية كما تبين أن الطفل قام بعبور المزلقان أثناء عبور القطار فصدمة ولقى مصرعه فى الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المعنية بالدفن عقب العرض على مفتش الصحة وتسليمه لذويه.